Trainer SC Freiburg : Streich über Fall Kalou: „Sehr negativ und extrem naiv“

Freiburg Freiburgs Trainer Christian Streich hat die Video-Posse um Salomon Kalou von Hertha BSC kritisiert.

„Im Fall Kalou - so leid es mir tut - da ist natürlich eine Grenze überschritten worden insgesamt in der Darstellung“, sagte der 54-Jährige in der Sky-Sendung „Wontorra - Allein zu Hause“. „In der Außendarstellung ist es natürlich katastrophal gewesen. Die Sache als solches war sehr negativ und extrem naiv.“