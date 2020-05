Re-Start trotz Corona-Krise : Streitpunkt der Liga: Was passiert bei einem Saisonabbruch?

Frankfurt/Main Wochenlang hat die Liga für die Fortführung der Saison gekämpft. Jetzt, wo der Ball ab Samstag nach zwei Monaten Corona-Zwangspause wieder rollt, wird plötzlich über die Vorgehensweise bei einem Saisonabbruch debattiert. Vor allem im Tabellenkeller gibt es Kritik.

Bode prangerte dabei die Kurzfristigkeit des Antrags an. Die DFL hätte die Modalitäten gerne vor dem Wiederbeginn festgelegt, was der frühere Fußballer und Funktionär Klaus Allofs gut verstehen kann. „Den Plan der DFL, vor dem Re-Start den Fall eines Abbruchs durchzuspielen und von den Clubs die Konsequenzen verbindlich festlegen zu lassen, begrüße ich“, schrieb Allofs in einer Kolumne bei „deichstube.de“.

Kein Wunder, schließlich zeigen die Saisonabbrüche in Frankreich und den Niederlanden, was die Folgen sind. Clubs, die vom Saisonabbruch negativ betroffen sind, suchen ihr Glück auf juristischem Wege. Ein Szenario, was die DFL unbedingt im Vorfeld verhindern will.