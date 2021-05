Bundesliga : Stürmer Onisiwo verlängert Vertrag in Mainz

Mainz Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit dem österreichischen Nationalstürmer Karim Onisiwo vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 29 Jahre alte Angreifer bereitet sich derzeit mit dem Austria-Team auf die Europameisterschaft vor.

Onisiwo kam 2016 vom SV Mattersburg an den Bruchweg und hat in 132 Pflichtspielen 17 Tore erzielt. „Karim beim Fußballspielen zuzuschauen diese Rückrunde hat riesigen Spaß gemacht. Er hat eine starke, kontinuierliche Entwicklung genommen in den Jahren hier in Mainz“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.