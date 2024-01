Transfers Stürmer Rafael Borré wechselt nach Brasilien

Werder ärgerte sich über das Foto. „Es ist völlig in Ordnung, dass Frankfurt und Porto Alegre ein Agreement gefunden haben, aber wir sind sehr irritiert, dass Rafael schon im Trikot eines anderen Vereins abgelichtet wurde“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz dem Multimediaportal „Deichstube“. Jedoch hatte es in der Vergangenheit auch bei den Bremer Käufen von Anthony Ujah vom 1. FC Köln und Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf ähnliche Fälle gegeben. „Das war auch nicht in Ordnung. Wir haben uns danach umgehend bei Düsseldorf entschuldigt“, sagte Fritz.