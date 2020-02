Armenier wird operiert : Stürmernot in Hoffenheim: Auch Adamyan fällt aus

Zuzenhausen Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat in Sargis Adamyan den nächsten langzeitverletzten Stürmer.

Der 26 Jahre alte Armenier wird an diesem Dienstag in Murnau am Sprunggelenk operiert und fällt bis auf weiteres aus, wie die Kraichgauer bei Twitter mitteilten. Adamyan hatte beim 2:1-Hinspiel-Erfolg der Hoffenheimer beim FC Bayern München beide Tore erzielt und fehlt nun im Rückspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim.