Bundesliga Stuttgart im Rausch: Neue Kabinen-Hymne und Bayern-Attacke

„Jetzt wollen wir die Saison vor unseren Fans krönen“, sagte Nationalspieler Maximilian Mittelstädt mit Blick auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Es geht am letzten Spieltag im Fernduell mit den Bayern (69 Punkte - am Sonntag gegen Wolfsburg) dann wohl auch um die Teilnahme am Supercup-Finale gegen Bayer Leverkusen. Wenn der deutsche Meister in zwei Wochen in Berlin gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern auch den DFB-Pokal gewinnen sollte, dann trifft er am 17. August im Supercup auf den Vizemeister.