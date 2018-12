später lesen Spiel beim VfL Wolfsburg Stuttgart mit Kapitän Gentner in der Startelf FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Twittern

Teilen



Der VfB Stuttgart spielt am Dienstagabend mit seinem Kapitän Christian Gentner in der Startelf beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga, teilte der VfB rund eine Stunde vor dem Spielbeginn mit. dpa