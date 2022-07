Bundesliga : Stuttgart strebt Ausleihen von Massimo und Klimowicz an

Stuttgart strebt Ausleihen von Massimo und Klimowicz an

An einer Ausleihe von VfB-Spieler Mateo Klimowicz soll der spanische Erstliga-Club FC Elche interessiert sein. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Der VfB Stuttgart würde Flügelspieler Roberto Massimo und Offensivmann Mateo Klimowicz in der kommenden Saison gerne verleihen.

Massimo und Klimowicz, die in der Vorbereitung zuletzt nur wenig Einsatzzeit bekamen, seien „Kandidaten, denen für den nächsten Entwicklungsschritt 20, 25 Spiele irgendwo gut täten“, sagte Mislintat. An Massimo soll Zweitligist Fortuna Düsseldorf, an Klimowicz der spanische Erstliga-Club FC Elche interessiert sein.