Fußball-Bundesliga Stuttgart verpflichtet Verteidiger Al-Dhakil

Der VfB verpflichtet Ameen Al-Dakhil. Der Innenverteidiger wechselt vom FC Burnley, für den er in der vergangenen Saison in der Premier League auflief, zum VfB und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Herzlich willkommen in Stuttgart, Ameen! ⚪🔴



