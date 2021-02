Bundesliga : Stuttgart will mit Verteidiger Kempf verlängern

Stuttgart Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will den bis Ende Juni 2022 laufenden Vertrag mit Verteidiger Marc Oliver Kempf verlängern.

Beim 5:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstag war Kempf in der 76. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. „Ich gehe davon aus, dass es nur Kopfschmerzen waren am Ende und nicht eine Gehirnerschütterung ist. Ich hoffe, dass er am Dienstag wieder normal auf dem Trainingsplatz steht“, sagte Mislintat.