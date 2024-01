18. Spieltag Stuttgarter Niederlage in Bochum - Ärger über Verzögerung

In Abwesenheit von Guirassy gingen die Schwaben auch beim vierten Versuch leer aus. Wie schon bei der Niederlage eine Woche zuvor in Mönchengladbach (1:3) mangelte es dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß erneut an Durchschlagskraft. Der Gegentreffer durch Matus Bero (50. Minute) brachte dem Tabellendritten vor 26.000 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion einen weiteren Rückschlag ein.