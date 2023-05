VfB Stuttgart Stuttgarts Sosa mahnt: „Müssen darüber reden“

Borna Sosa stand in der Berliner Mixed Zone und blickte ziemlich ernst drein. Die weißen Kreidestreifen an seinem Oberschenkel zeugten von einer angemessenen Portion Einsatz beim 1:2 seines VfB Stuttgarts bei Hertha BSC. Genutzt hatte das nichts. Am Ende einer verheißungsvoll anmutenden Woche mit Pokalhalbfinale (2:3 gegen Eintracht Frankfurt) und dem Duell in Berlin mit der Option zum großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga standen die Schwaben mit nichts in den Händen da. Das fühlte sich ziemlich schal an.