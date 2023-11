VfB Stuttgart Stuttgarts Wehrle wehrt sich gegen Vorwürfe von Ex-Club

Der FC hatte zuletzt in einem an seine über 130.000 Mitglieder gerichteten Vorstandsbrief unter anderem geschrieben, dass der Verein „nach Corona und wegen finanzieller Altlasten finanziell vor dem Kollaps“ gestanden habe. Der aktuelle Geschäftsführer Christian Keller sprach am vergangenen Sonntag im „Doppelpass“ vom „Sanierungsfall FC“. Wehrle war in Köln bis zu seinem Abgang im vergangenen Jahr neun Jahre lang als Geschäftsführer tätig. Anschließend ging er zum VfB Stuttgart, der in der Bundesliga aktuell auf Tabellenplatz drei steht, Köln ist Vorletzter.