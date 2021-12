Bundesliga : Süle, Gnabry & Co.: Bayerns drängende Personalien 2022

Süle, Gnabry & Co.: Bayerns drängende Personalien 2022

München Der Winter-Transfermarkt steht beim FC Bayern nicht im Fokus. Laut Sportvorstand Salihamidzic ist er „gar kein Thema“. Vorrang genießt die Zukunft aktueller Topspieler. Ein Balanceakt in Corona-Zeiten.

Knifflige und drängende Personalien muss der Vorstand um Oliver Kahn trotzdem in den ersten Monaten 2022 anpacken. Die Preisfrage beim Bundesliga-Herbstmeister lautet: Was wird aus Niklas Süle, Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Corentin Tolisso? Die Zukunft zu gestalten wird definitiv teuer. Und das in kaum kalkulierbaren Zeiten. „Wir managen als Fußballclub auch zwei Jahre Pandemie“, mahnt Vorstandschef Oliver Kahn. Das neue Jahr geht wegen der Omikron-Variante mit Geisterspielen weiter. Beim FC Bayern bedeutet eine leere Allianz Arena 3,5 Millionen Euro Verlust pro Heimspiel.