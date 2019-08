Gladbach-Coach : Süßer Sieg an alter Wirkungsstätte: Rose stiller Genießer

Süßer Sieg an alter Wirkungsstätte: Rose stiller Genießer

Mainz Den süßen Sieg an alter Wirkungsstätte konnte Marco Rose beim Abendessen mit Trainer-Freund Sandro Schwarz gar nicht richtig auskosten.

Auch wenn FSV-Coach Schwarz nicht mehr groß über die Niederlage reden wollte - dem engen Verhältnis der beiden Fußball-Lehrer, die einst in einer WG zusammen wohnten und noch heute mit ihren Familien gemeinsam in den Urlaub fahren, tat sie keinen Abbruch. „Der Ausgang des Spiels hat damit nichts zu tun. Marco muss es auch nicht Leid tun“, sagte Schwarz. Und Rose ergänzte: „Die Freundschaft hat auch während des Spiels nicht geruht. Wir mussten uns eben nur um unsere Aufgaben kümmern - nämlich erfolgreich Bundesliga-Fußball zu spielen.“

Das gelang der Borussia am Ende einen Tick besser. Nach dem Rückstand durch Robin Quaison (18. Minute) drehten Stefan Lainer (31.), Alassane Plea (77.) und Breel Emobolo (80.) vor 28.005 Zuschauern die Partie. „Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem das Momentum auf unserer Seite war“, befand Rose nach dem ersten Saisonsieg.

Der verschafft dem im Sommer aus Salzburg gekommenen Ex-Profi, der als Spieler „zehn schöne Jahre“ in Mainz hatte, mehr Spielraum bei der Umsetzung seiner Ideen. „Ergebnisse sind grundsätzlich wichtig im Profifußball, aber besonders für uns, weil wir dadurch Überzeugung gewinnen und jetzt wieder eine Woche Zeit haben, in Ruhe an Dingen zu arbeiten“, sagte Rose.