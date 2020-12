Ungarischer Nationalspieler : Szoboszlai-Wechsel von Salzburg nach Leipzig wohl fix

Treffen sich wohl bald in der Bundesliga wieder: Dominik Szoboszlai (r) und Bayern-Profi Joshua Kimmich. Foto: Andreas Schaad/AP/dpa

Leipzig Der Wechsel des ungarischen Fußball-Nationalspielers Dominik Szoboszlai zu RB Leipzig ist nach Angaben des Internetportals „Sportbuzzer“ und des TV-Senders Sky perfekt.

Den Berichten zufolge zahlt der Fußball-Bundesligist rund 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an Red Bull Salzburg. Der 20-Jährige soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben. Laut Sky wird der Ungar am Donnerstag seinen Medizincheck in Leipzig absolvieren und einen Vertrag bis Juni 2025 unterschreiben.