Sieg gegen Hoffenheim : Tabellenführung für Bayer Leverkusen Motivation

Leverkusen Sechs Jahre lang musste Bayer Leverkusen darauf warten, wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga zu werden. Nun stieß die Werkself den großen FC Bayern ausgerechnet eine Woche vor dem direkten Duell zum Jahres-Abschluss von der Spitze.

Tabellenführer. Zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren. Oder 2284 Tagen. Oder 212 Spieltagen. Obwohl Bayer Leverkusen seit Jahren ein deutsches Spitzenteam ist, ist die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga für die Werkself alles andere als alltäglich.

„Wir freuen uns, dass wir da stehen. Lieber da als irgendwo anders“, sagte Trainer Peter Bosz nach dem 4:1 (2:0) gegen 1899 Hoffenheim am 11. Spieltag. Bosz war 2017 mit Borussia Dortmund mal für neun Spieltage Spitzenreiter und wurde sechs Spiele später entlassen.

Dass Bayer eine Eintagsfliege ist, zeichnet sich aktuell nicht ab. Erst eine Niederlage kassierte Leverkusen in 18 Pflichtspielen bei 51:18 Toren. Schoss die meisten Treffer aller 48 Europa-League-Teilnehmer in der Vorrunde. Und kassierte in der Liga die zweitwenigsten Gegentore. Das nennt sich Stabilität.