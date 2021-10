Bundesliga : „Tagesspiegel“: Geschäftsführer Schmidt verlässt Hertha BSC

Berlin Nach nicht einmal einem Jahr muss sich Hertha BSC einem Bericht zufolge schon wieder einen neuen Geschäftsführer suchen. Der sich andeutende Abgang von Carsten Schmidt ist der nächste Rückschlag auf dem erhofften Weg zum europäischen Topverein.

Schmidt hatte sein Amt bei der Hertha erst am 1. Dezember 2020 angetreten. Zuvor war der Manager vier Jahre als Chef des TV-Senders Sky in München tätig. Schmidt war als neuer starker Mann an die Spree gekommen, nahm seine Arbeit an der Seite des damaligen Sportchefs Michael Preetz sowie von Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller auf. Schmidt stand dabei verantwortlich an der Spitze des Trios.