Bayer 04 Leverkusen : Tah verteidigt Seoane: „Wir sind weiterhin überzeugt“

Porto Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah hat den schwer unter Druck stehenden Trainer Gerardo Seoane nach dem 0:2 beim FC Porto in Schutz genommen.

Seoane steht nach dem erneuten Rückschlag in der Champions League mehr denn je vor dem Aus. Ob der 43-Jährige noch sein Job-Endspiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 bekommt, ist unklar. Nach der Niederlage in Porto äußerte sich zunächst niemand der Club-Verantwortlichen zu Seoanes Zukunft. „Es ist keine einzelne Person Schuld, wir sind alle in der Verantwortung“, sagte Tah.