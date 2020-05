26. Spieltag : „Team ist happy“: Neuer Hertha-Glanz mit Bruno Labbadia

Sinsheim Drei Tore, drei Punkte: Der Start mit Trainer Labbadia ist Hertha nach der Corona-Pause gut gelungen. In Sinsheim stimmen Resultat und Ergebnis. Hoffenheim verpasst derweil die nächste große Chance.

Das klare 3:0 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim war für Hertha BSC das gewünschte sportliche Signal in einer in höchstem Maße turbulenten Zeit mit Trainerwechsel, Corona-Pause und pikantem Facebook-Video von Salomon Kalou. „Wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns. Aber das war ein super Start und den haben wir auch gebraucht. Die Mannschaft war einfach happy“, sagte der Coach, der im April die Arbeit aufnahm und nun erstmals wieder in der Bundesliga auf der Bank sitzen durfte.