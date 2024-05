Bundesliga Terzic ergriffen nach Reus-Show gegen Augsburg

Reus und die Borussia hatten am Freitag bekannt gegeben, dass der Vertrag am Ende der Saison nicht verlängert wird und die Club-Ikone den BVB nach zwölf Jahren verlässt. Am Samstag dann spielte Reus erstmals seit dem 17. März wieder von Beginn an in der Fußball-Bundesliga für die Dortmunder und führte den BVB mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Sieg. „Alles, was er mit dem Ball gemacht hat, war Extraklasse“, sagte der 41 Jahre alte Terzic, der Reus in den vergangenen sechs Jahren im Trainerteam der Dortmunder begleitet hat. „Es hätte mir noch mehr gefallen, ihn in seinen ersten sechs Jahren hier trainiert zu haben.“