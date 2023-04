Bundesliga Terzic kritisiert Schiedsrichter: „Drei Fehlentscheidungen“

Der Coach ergänzte: „Es ist für uns eine einmalige Chance, es ist vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben so nah an die Meisterschale zu kommen. Und dann gibt es solche Entscheidungen, wo so viel auf dem Spiel steht. Das Einzige, worum ich gebeten habe: Schau es dir an, wenn du dir nicht sicher bist bei dem Tempo.“ Er selbst sei „jeden Tag im Training Schiedsrichter“, ergänzte der Coach, „ich weiß, wie brutal schwer das ist. Vor allem, wenn die Jungs mit 36 km/h unterwegs sind, wenn es schnelle Bälle gibt“.