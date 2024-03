Bundesliga Terzic trotz Kritik: „Ich habe richtig Bock darauf“

Kritik am Trainer „ist ein Teil meines Jobs, und es gibt ohnehin keinen Druck von außen, der so groß sein kann wie der, den ich mir selbst mache“, sagte der BVB-Trainer. „Weil ich jeden Tag besser werden und bessere Lösungen finden will. Solange die Freude an der Reise zum Erfolg größer ist als der Druck, den ich verspüre, mache ich das gerne. Und ich kann versichern: Ich habe richtig Bock darauf.“