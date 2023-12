Borussia Dortmund Terzic über ten-Hag-Gerüchte: „Wie soll ich das ausblenden?“

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft hatte rund um das Champions-League-Spiel des BVB gegen Paris Saint-Germain (1:1) auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf gebracht, der in Manchester stark in der Kritik stehende ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden. „Wichtig ist, was das Team über mich denkt und die Leute, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können. Und die geben mir ein gutes Gefühl“, so Terzic.