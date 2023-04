Bundesliga Terzic und das Gespräch mit Moukoko: Lachend zum Matchwinner

Es half. Kurz nach seiner Hereinnahme gelang Moukoko das entscheidende Tor zum 2:1. Nach dem Treffer lief der Stürmer direkt zu Terzic und sprang ihm in die Arme. „Der Trainer hat zu mir gesagt, wenn du reinkommst, dann entscheidest du das Ding“, berichtete der 18-Jährige vom Gespräch vor dem Spiel mit seinem Coach. Seine Situation erklärte der nun gut gelaunte Youngster so: „Ich will unbedingt spielen. Ich war verletzt, aber ich muss langsam rankommen - und das macht das Trainerteam sehr gut mit mir, dass sie mich langsam aufbauen. Ich bin guter Dinge, dass ich noch viele Spiele machen werde.“