Bundesliga : Terzic vor Derby: Schalke zu gratulieren das Schlimmste

Dortmund Die Ausgangslage scheint eigentlich klar: Vize-Meister Borussia Dortmund ist gegen Aufsteiger FC Schalke 04 klarer Favorit. Doch der BVB hat nach zwei Niederlagen hintereinander auch den Druck.

„Das wichtigste Spiel diese Woche“

Mit der starken Leistung auf der Insel, als der BVB einem der Champions-League-Favoriten trotz des 1:2 über 80 Minuten eindrucksvoll Paroli bot, gehe auch „ein Stück weit eine Verpflichtung einher. Wenn die Mannschaft so auftritt, kann es nur einen Sieger geben am Samstag“, sagte Kehl. Emre Can sagte gar: „Wenn wir so jedes Spiel spielen würden, würden wir fast jedes Spiel gewinnen.“

Mutige Schalker

Kramer hat mit Fürth drei Franken-Derbys absolviert und keines verloren. Doch was ihn am Samstag erwartet, kann er nur erahnen. Die Emotionalität überhaupt im Verein sei „noch größer und noch wuchtiger als mir beschrieben und darüber berichtet wurde“, sagte er im „WAZ“-Interview. Am Wochenende müsse sein Team „Emotionen umwandeln in Energie“. Auch Torhüter Alexander Schwolow hat sich auf sein erstes Derby mental vorbereitet. „Wenn man so eine Masse an Menschen hinter sich hat, kann einem das den Sauerstoff rauben“, sagte er dem „Kicker“: „Aber ich weiß, was auf mich zukommt.“