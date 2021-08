Nach Tod des Ex-Torjägers : Thomas Müller über Gerd Müller: „Sensationell guter Mensch“

München In sehr persönlichen Worten hat sich Fußball-Nationalspieler Thomas Müller vom einstigen Weltklasse-Spieler Gerd Müller verabschiedet.

„Lieber Gerd, es war mir eine Ehre dich persönlich kennengelernt zu haben“, schrieb der 31-Jährige vom FC Bayern München am Sonntagabend via Instagram zum Tod der Sturm-Legende. Gerd Müller war am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben.