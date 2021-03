100-maliger Nationalspieler : Thomas Müller: Wechsel zu anderem Club wäre „keine Schande“

London Thomas Müller schließt nicht aus, noch einmal für einen anderen Fußballverein als den FC Bayern zu spielen.

Der 100-malige Fußball-Nationalspieler bekräftigte außerdem, dass er weiter auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft hoffe. „Ich hoffe, es gibt eine Chance, dass man mich bei der EM sieht“, sagte Müller. „Aber wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert.“ Bundestrainer Joachim Löw will erst im Mai eine Entscheidung über ein Comeback Müllers im DFB-Team für das Turnier im Sommer treffen. Nach der WM 2018 hatte Löw Müller und auch dessen Weltmeister-Kollegen Mats Hummels und Jérôme Boateng aus der A-Auswahl aussortiert.