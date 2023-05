Bundesliga Thomas Reis: „Ich bezeichne es jetzt auch als Endspiel“

„Ich bezeichne das jetzt auch als Endspiel“, sagte Reis: „Ich kann es nicht verhindern, dass es so bezeichnet wird, also sage ich jetzt auch Endspiel dazu. Weil es das letzte Heimspiel ist. Es ist noch nicht ganz entscheidend, ein Spiel kommt danach noch. Aber wir wollen uns eine gute Ausgangsposition schaffen.“ Dass diese Etikettierung des Spiels den Druck auf die Mannschaft erhöht, glaubt Reis nicht: „Wir hatten ja schon einige Endspiele diese Saison, in denen wir drei Punkte holen mussten, um überhaupt im Rennen zu bleiben.“