Eklat bei Gladbach-Heimpleite : Thuram nach Spuckattacke: „Konsequenzen akzeptieren“

Mönchengladbach Unrühmliches Ende einer durchwachsenen Bundesliga-Teilserie: Borussia Mönchengladbach hadert mit einer fiesen Aktion seines eigentlichen Musterprofis Thuram. Auch diese führt zur ersten Heimniederlage seit Monaten. Ausgelaugt kriechen die Borussen dem Jahresende entgegen.

Borussia Mönchengladbach und Marcus Thuram schämen sich. Für das unentschuldbare Verhalten seines sonstigen Musterprofis fand Trainer Marco Rose bereits nach Borussias erster Liga-Heimniederlage in dieser Saison deutliche Worte.

Stunden nach dem enttäuschenden und unschönen Ende des Gladbacher Bundesliga-Jahrs zeigte auch Thuram selbst Reue. „Heute ist etwas passiert, das nicht meinem Charakter entspricht und niemals hätte passieren dürfen“, schrieb der 23 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler am späten Samstagabend bei Instagram und entschuldigte sich „bei jedem“.

Eine der ersten Konsequenzen seiner Aktion war die unnötige Niederlage. Gegen zehn müde Borussen traf Ryan Sessegnon (85.) noch spät zum ersten Hoffenheimer Sieg gegen Gladbach seit dreieinhalb Jahren. „Karma, möglicherweise. Dann verlierst du das Spiel“, sagte Rose und kündigte ein Gespräch mit dem Übeltäter an. „Damit der Mannschaft auch einen Bärendienst zu erweisen, das geht nicht.“

Thuram galt lange als Vorzeigeprofi. Reflektiert, bodenständig, fleißig, stets gut gelaunt und ein Teamplayer - so kannten die Verantwortlichen und Mitspieler bei Borussia den Stürmer seit seinem Wechsel im Sommer 2019 an den Niederrhein. „Er hat uns in anderen Situationen schon den Arsch gerettet“, sagte Valentino Lazaro über seinen Teamkollegen, der gegen Hoffenheim etwa den durch Kapitän Lars Stindl zur Führung verwandelten Elfmeter (24.) herausgeholt hatte.