Bundesliga Titel: Entscheidungen am letzten Bundesliga-Spieltag

Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Saison so viel Spannung wie lange nicht. Der Meister steht - im Gegensatz zu vergangenen Jahren - vor dem letzten Spieltag noch nicht fest. Borussia Dortmund hat als Tabellenführer die beste Ausgangslage. Auch in der Qualifikation für den Europapokal ist noch einiges offen. So fallen die Entscheidungen im Kampf um den Titel und die Europacupplätze am Samstag (15.30 Uhr/Sky):