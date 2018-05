Titz begeistert: Zuschauer und Team wieder eine Einheit

Volksfeststimmung am Vatertag: Vor dem letzten Saisonspiel haben mehr als 1500 Anhänger dem Hamburger SV mit Applaus und Sprechchören Mut für das Abstiegsfinale in der Fußball-Bundesliga gemacht. dpa

Trainer Christian Titz ist von der Last-Minute-Rettung des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga überzeugt.

„Ich glaube daran, ja“, sagte der Coach in der Hansestadt. Am Samstag trifft sein Team im Abstiegsfinale auf Borussia Mönchengladbach und braucht dringend einen Sieg, um noch den Relegationsrang zu erreichen. Zugleich muss Konkurrent VfL Wolfsburg sein Heimspiel gegen Absteiger 1. FC Köln verlieren.

Titz zeigte sich von der Begeisterung der Fans beeindruckt. Rund 2000 Zaungäste waren der Einladung zum Vormittagstraining gefolgt. Gesänge wie „Niemals 2. Liga“ begleiteten die Profis bei ihren Übungen. Titz bezeichnete die Sympathiebekundung als „richtig tolle Aktion“. Das zeige die große Leidenschaft, die die Fans für den HSV haben. „Die Mannschaft hat es in den letzten Wochen geschafft, die Zuschauer abzuholen. Mannschaft und Fans präsentieren sich als Einheit.“ Das Team werde deshalb gestärkt in das Spiel am Samstag gehen.

Der Trainer erwartet gegen Gladbach eine „von Spannung getragene, besondere Atmosphäre“. Beide Mannschaften würden sich bemühen, Fußball zu spielen, sagte Titz. Zwischenstände vom Spiel in Wolfsburg will er nur auf der Videowand sehen, „wenn es uns hilft“.

Die Besetzung der Offensive bereitet dem 47 Jahre alten Coach noch Kopfzerbrechen. Linksaußen Tatsuya Ito, der wegen einer Gehirnerschütterung einige Tage nicht trainieren konnte, steht wieder zur Verfügung. Eine Alternative ist der genesene Nicolai Müller. „Er trainiert wirklich gut“, meinte Titz.

