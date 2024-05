Bayer 04 Leverkusen „Top Spektakel“ für Alonso: Drei Bayer-Schritte zum Triple

Zum Genießen bleibt derweil noch wenig Zeit. Trotz der Euphorie im Umfeld. Am Dienstag löste die Verteilung der 40.000 Tickets für die Saison-Abschlussfeier am 26. Mai einen für Bayer-Verhältnisse ungeahnten Ansturm im Netz mit stundenlangen Wartezeiten aus. „Die Fans müssen feiern, sollen die Euphorie leben und die Saison genießen. Es ist speziell, was gerade passiert“, sagte Alonso: „Wir haben nicht die Zeit dazu. Wir haben genug Arbeit, haben in der letzten Woche vielleicht zwei Finals in drei Tagen. Das wäre einzigartig.“