DFB-Kader Toppmöller kann Nichtnominierung von Trapp nicht verstehen

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller kann nicht verstehen, dass Kevin Trapp nicht für die nächsten Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert wurde. „Ich teile die Meinung nicht unbedingt“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund. „Trappo hat starke Spiele in der Bundesliga-Rückrunde gemacht. Deshalb verstehe ich es nicht so ganz.“