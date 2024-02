Bundesliga Tor beim Startelf-Comeback: Lob für Stuttgarts Guirassy

Guirassy hatte beim hart erkämpften Erfolg des VfB bei den Lilien erstmals seit Mitte Dezember in der Anfangsformation gestanden. Der Angreifer, der zwischenzeitlich mit Guinea beim Afrika-Cup im Einsatz war, erzielte in der 14. Minute das 1:0 für die Gäste. Diese mussten nach der Gelb-Roten Karte gegen Verteidiger Pascal Stenzel (45.+22) eine komplette Halbzeit in Unterzahl auskommen. Nach gut einer Stunde wurde Guirassy, der in dieser Saison nun schon bei 20 Pflichtspiel-Treffern steht, ausgewechselt.