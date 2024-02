Bundesliga „Tor des Jahres 2023“: Wirtz heiß auf weitere Titel

Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) hat er im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart die Chance, den nächsten Schritt in Richtung Finale in Berlin zu machen. Danach folgt am Samstag der Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München. In der Europa League hat Bayer das Achtelfinale erreicht. Und im Sommer steht mit der DFB-Auswahl die Heim-EM an.