Nur Remis für Nagelsmann-Team : Torfabrik Leipzig zu verschwenderisch gegen Freiburg

Leipzig Nur noch Vierter. Nach dem ersten Geister-Spieltag der Bundesliga hadert Leipzig mit der Chancenverwertung und spürt im Kampf um die Champions League die größer werdende Konkurrenz.

Schließlich ist in Zeiten von Corona Abstand zu wahren und auf den Ersatzbänken der Platz begrenzt. Letztlich nutzte aber nur eine Handvoll Menschen das Treppenungetüm vom Airport, und dann geriet auch noch der Leipziger Offensivfußball beim 1:1 gegen den SC Freiburg in Turbulenzen.

Aus sagenhaften 22 Torschüssen resultierte letztlich nur der Treffer von Yussuf Poulsen. Der Kapitän hob unnachahmlich ab, köpfte nach 77 Minuten routiniert den Ausgleich - und war am Ende doch nicht glücklich. „Wir haben viel zu viele Chancen liegengelassen. Ich selbst habe Chancen vergeben, die ich normalerweise machen muss. Es ist, als ob wir aus der Sommerpause gekommen wären. Da klappt nicht immer alles“, sagte der dänische Nationalspieler in Diensten des sächsischen Fußball-Bundesligisten.

Leipzig bot durchaus ein ansehnliches Spiel. Doch ein Remis gegen Freiburg - Manuel Gulde (32.) hatte die Gäste unabsichtlich per Hacke in Führung gebracht - genügt den eigenen Ansprüchen nicht. Und schon gar nicht im Kampf um die Meisterschaft. „Ich hake es nicht ab, aber wenn wir 1:1 spielen und in Freiburg verlieren, dann sind es zu wenig Punkte, um deutscher Meister zu werden“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.