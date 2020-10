Arminia Bielefeld : Torjäger Klos: „Ich bin jemand der Nestwärme braucht“

Düsseldorf 328 Pflichtspiele musste Fabian Klos für Arminia Bielefeld absolvieren, ehe der mittlerweile 32 Jahre alte Stürmer vor zwei Wochen seinen ersten Auftritt in der Fußball-Bundesliga feiern konnte.

Die Unterschiede zu unteren Klassen hat der Stürmer, der 152 Tore für die Bielefelder erzielt hat, nach zwei Bundesligaspielen schnell erkannt. „Die Verteidiger, mit denen ich es zu tun hatte, waren körperlich voll auf der Höhe, aber noch einmal eine Nummer cleverer als in der 2. Liga. Ich habe in Frankfurt in der Halbzeitpause zum Trainer gesagt, dass ich in der einen oder anderen Situation selbst mit 32 Jahren noch Lehrgeld zahlen musste.“