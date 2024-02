Bundesliga Torjäger Undav hofft auf Verbleib in Stuttgart

Der VfB würde ihn gern fest verpflichten. „Da sitzen ja mehrere Parteien am Tisch und an diesem Tisch haben wir nicht das größte Gewicht“, hatte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vor ein paar Tagen erklärt. „Deniz hat einen Vertrag in Brighton, und der Verein in England wird schon auch federführend mitentscheiden, wie es in der Situation weitergeht.“ Man arbeite an einer Lösung, aber es brauche noch Zeit.