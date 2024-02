Bundesliga Torwart-Legende Schumacher über 1. FC Köln: „Es ist traurig“

Torwart-Ikone Harald „Toni“ Schumacher sorgt sich um den stark abstiegsbedrohten 1. FC Köln und fürchtet sich vor allem vor einem Szenario. „Das Schlimmste, was dem FC passieren könnte, wäre, wenn er in der Relegation gegen den HSV mit Steffen Baumgart spielen müsste“, sagte Schumacher im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund anlässlich eines Termins zum Theaterstück „Die Nacht von Sevilla“, das sich mit dem legendären WM-Halbfinale 1982 zwischen Deutschland und Frankreich beschäftigt. „Dann gäbe es Extra-Zündstoff, wenn es so kommen sollte.“