Bundesliga Träsch glaubt an den VfB und Labbadia: „Der richtige Mann“

Aktuell belegt der Club den letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt vor dem 26. Spieltag, an dem der VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin spielt, einen Zähler. „Auch Union kann man schlagen. Es ist nicht so, dass man dort keine Punkte einplanen könnte. Aber es müssen alle kämpfen, füreinander spielen und laufen“, sagte Träsch.