1. FC Union Berlin : Trainer Fischer will nicht über Kruse reden: „Genug gesagt“

Berlin Union Berlins Trainer Urs Fischer will dem schnellen Wiedersehen mit seinem einstigen Starspieler Max Kruse möglichst wenig Bedeutung geben.

Die Eisernen treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. Kruse war Ende Januar überraschend von Union zum VW-Club gewechselt. Zuletzt hatte sich der Profi auch kritisch über seine letzten Monate in Berlin geäußert.