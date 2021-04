Bundesliga : Trainer Roger Schmidt auf Bobic-Zettel für Hertha BSC

Berlin Roger Schmidt soll laut Informationen der „Sport Bild“ ein Trainer-Kandidat für Hertha BSC sein. Alsbald sollen dem Bericht zufolge Gespräche aufgenommen werden.

Sechs Spiele muss Hertha noch bestreiten in dieser Saison. Wegen Corona-Fällen - auch Dardai war positiv getestet worden - befindet sich die Mannschaft derzeit aber komplett in Quarantäne. In der Tabelle ist Hertha bereits auf den Abstiegsrelegationsrang abgerutscht.