Bundesliga Trainer Toppmöller darf bei der Eintracht bleiben

Toppmöller war zuletzt immer mehr in die Kritik geraten, hat bei den Frankfurtern aber einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Er führte die Eintracht trotz einer schwachen Rückrunde mit nur vier Siegen auf den sechsten Tabellenplatz, der bei einem Champions-League-Triumph von Borussia Dortmund am Samstag gegen Real Madrid sogar für den Einzug in die Königsklasse reichen würde. Sonst spielt die Eintracht in der Europa League. Dass die magere Ausbeute von 47 Punkten dafür reicht, war vor allem der Schwäche der Konkurrenz zu verdanken.