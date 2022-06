Bundesliga : Trainersuche laut Medien beendet: Schalke setzt auf Kramer

Gelsenkirchen Bei Aufsteiger Schalke wurden zuletzt viele Trainer-Namen gehandelt. Der von Frank Kramer war bisher nicht dabei. Nach Berichten erhält der 50-Jährige nach seiner Freistellung in Bielefeld die Chance.

Knifflige Suche, überraschende Wahl - Frank Kramer soll den FC Schalke 04 wieder zu einer festen Größe in der Fußball-Bundesliga machen.

Zunächst berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass der am 20. April beim späteren Absteiger Arminia Bielefeld freigestellte Kramer am Dienstag offiziell vorgestellt werden soll. Am Montagnachmittag luden die Schalker dann auch zu einer Pressekonferenz ein, auf der ein neuer Coach präsentiert wird. Den Namen Frank Kramer nannten sie allerdings nicht.