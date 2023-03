Fußball-Bundesliga Trainerwechsel beim FC Bayern: Das sagt Tuchels Co-Trainer Arno Michels dazu

Sein Handy klingelte am Freitagvormittag zwar ununterbrochen, aber bei einer Trierer Vorwahl nahm er das Gespräch an: Der TV erreichte den aus Kasel bei Trier stammenden Arno Michels, seit 2009 Co-Trainer von Thomas Tuchel, am späten Vormittag. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Michels in der Trierer Region, in der er die vergangenen Monate verbracht und die vereinslose Zeit „sehr intensiv genutzt“ hatte, um alte Freunde zu treffen und den Akku nach der Entlassung beim FC Chelsea wieder aufzuladen. Zur brodelnden Gerüchteküche um ein mögliches Engagement von Thomas Tuchel beim FC Bayern München wollte er sich nicht äußern: „Ich glaube es ist verständlich, dass ich dazu nichts sagen kann.“ Der 55-Jährige ließ sich aber immerhin entlocken, dass er am Wochenende mal nach München fahren wolle – es wird wohl nicht beim Stadtbummel rund um die Münchner Frauenkirche bleiben ...