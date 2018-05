später lesen Zwei Trainingslager Trainingsauftakt bei Werder Bremen am 2. Juli FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Twittern

Teilen



Werder Bremen startet am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In den ersten Tagen führt Chefcoach Florian Kohfeldt mit seinen Spielern die üblichen individuelle Leistungstests durch, das erste Mannschaftstraining ist für den 8. Juli vorgesehen. dpa