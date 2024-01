Bundesliga Trainingsauftakt des FC Bayern ohne Gnabry und Davies

Die Münchner gehen mit vier Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen ins neue Jahr. Sie haben aber am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin auszutragen. „Wir müssen weiter an uns arbeiten und weiter dranbleiben“, hatte Tuchel gesagt. Nach dem Hoffenheim-Spiel und vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am 21. Januar werden die Münchner Profis vom 14. bis 18. Januar für ein Kurz-Trainingslager nach Portugal reisen.