Bundesliga : Transfer fix: Angreifer Sesko wechselt 2023 zu RB Leipzig

Das Logo von RB Leipzig am Trainingszentrum der Sachsen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig Nachwuchsstürmer Benjamin Sesko wechselt im kommenden Jahr von Red Bull Salzburg zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, wie die Sachsen mitteilten.

Der 19 Jahre alte slowenischen Nationalspieler hat bei den Leipzigern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, der zum 1. Juli 2023 in Kraft tritt.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 den Schritt zu RB Leipzig gehen kann und der Wechsel schon jetzt fixiert wurde. RB Leipzig zählt zu den Top-Clubs in Deutschland und etabliert sich nach und nach auch unter den besten Teams in Europa“, wird Sesko in der Mitteilung des Vereins zitiert.