Fußball-Bundesliga Transfer kurz vor Vollzug: Couto im BVB-Trainingslager

Yan Couto wird in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, sei der Transfer mit Manchester City „juristisch betrachtet noch nicht final abgeschlossen“. Aber der 22 Jahre alte Außenverteidiger ist mit einer Trainingserlaubnis des englischen Meisters bereits beim Vormittagstraining des Trainingslagers in Bad Ragaz am Samstag dabei. Noch bis zum 9. August bereiten sich die Borussen in der Schweiz auf die neue Bundesliga-Saison vor.